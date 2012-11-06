《全球市场》亚股持稳,美国大选前市场情绪谨慎

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持稳,日经指数跌0.4%
* 美元指数逼近两个月高位,受避险意愿支撑
* 欧元兑美元徘徊在两个月低位附近
路透东京11月6日电---亚洲股市和美元周二持稳,美国总统大选结果的不确定性,及希腊能否完成数项财政改革的疑虑重燃都遏制了投资者的冒险意愿.
避险意愿支撑美元指数逼近周一所及两个月高位80.843,并推动欧元兑美元EUR=下跌0.1%至1.2782美元,接近周一所及两个月低位1.2767美元.
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。