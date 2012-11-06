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货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 10:52 BJT

《全球市场》亚股持稳,美国大选前市场情绪谨慎

* MSCI明晟亚太地区(除日本)指数持稳,日经指数跌0.4%

* 美元指数逼近两个月高位,受避险意愿支撑

* 欧元兑美元徘徊在两个月低位附近

路透东京11月6日电---亚洲股市和美元周二持稳,美国总统大选结果的不确定性,及希腊能否完成数项财政改革的疑虑重燃都遏制了投资者的冒险意愿.

避险意愿支撑美元指数逼近周一所及两个月高位80.843,并推动欧元兑美元EUR=下跌0.1%至1.2782美元,接近周一所及两个月低位1.2767美元.

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