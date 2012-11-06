〔路透基点〕台湾水泥125亿台币五年期贷款案入市--RLPC

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透香港11月5日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,台湾水泥发起五年期125亿台币(4.27亿美元)贷款案.
中国信托商业银行、华南银行、兆丰国际商业银行、台北富邦银行和合作金库将担任牵头行和簿记行.兆丰国际商业银行任代理行.
这笔无担保贷款分为75亿台币的定期贷款A部分和50亿台币的循环贷款B部分,利率为较二级市场商业票据利率加码66个基点,税前保底利率为1.5%.
银行受邀按三个层次参贷:
承贷15亿台币及以上的银行将任牵头行及簿记行,可获25个基点的前端费;承贷10-14.9亿台币的银行将获20个基点的前端费,将任牵头行;承贷5-9.99亿台币的银行将获得副牵头行头衔,前端费10个基点.
如果A部分贷款动用金额少于80%,或B部分贷款动用金额少于60%,那么都将有10个基点的承诺费.
A部分贷款有三年的宽限期,将在五个半年内等额偿还,平均年限为四年.
财务条款包括流动比率不低于1倍,负债比率不高于1.75倍,利息保障倍数不低于三倍.有形资本净值最低为650亿台币.
相关资金将用于资本支出和运营资本.
回复截至日期为11月30日.
2011年12月,台湾水泥旗下在香港上市的TCC International曾经签署一笔相当于5.50亿美元的五年期定期贷款,若按美元计,综合收益为127.5个基点,利率较Liobr加码115个基点.若按港元计,则综合收益为142.5个基点,利率较Hiobr加码130个基点.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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