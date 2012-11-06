西方施压欲消除对伊朗制裁的分歧,瑞士中立立场遇考验

(本文由路透中文网编译提供)

路透日内瓦11月5日电---随着美国和欧盟加大施压力度消除各国对制裁伊朗存在的分歧，瑞士的中立立场遭到考验。

瑞士虽在利比亚和叙利亚的经济制裁问题上与西方统一立场，但却一再表示在对伊朗制裁问题上保持传统的中立原则，且置身一些已获美欧通过的制裁措施之外。

伊朗被指在研发核武器，美欧今年大力加紧对其制裁。伊朗则称该国的核项目用于和平目的。

欧盟7月开始对伊朗石油实施进口禁令，美国和欧盟还对伊朗央行实施制裁措施；此外，美国新的制裁措施还规定，若第三国的金融机构与伊朗进行贸易往来，白宫则有权切断他们与美国金融体系的联系。

瑞士表示，有些针对伊朗的制裁措施太过分。

瑞士外交部长布尔克哈尔特（Didier Burkhalter）对路透称：“我们没有实施，或者是有区别地适用那些在我们看来太过分、有‘政权更迭’倾向的制裁。特别是，这涉及到央行、金融限制和石油禁运问题”

瑞士政府选择不参加欧盟7月实施的伊朗石油禁运措施，也没有将伊朗央行列入制裁名单。10月，在欧盟投票表决再度加紧对伊朗的制裁时，欧盟与瑞士的分歧进一步加剧。

布尔克哈尔特拒绝对瑞士是否计划在本月扩大对伊朗的制裁发表评论。（完）