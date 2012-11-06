《汇市简讯》澳元/美元走势显示澳洲央行降息机率仅为45%

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
0303GMT * 市场预期澳洲央行今天降息25个基点的机率仅为45% * 若央行未宣布降息,政策声明将至关重要 * 若央行按兵不动并提及通胀担忧,澳元将走高 * 声明谈及通胀担忧,将令市场对央行下次降息时间的预估推迟到2013年 * 澳元/美元停止单设在1.0400上方,阻力位在1.0445(61.8%回档位) * 若央行确实降息25个基点,澳元/美元将迅速跌向1.0300下方的停止位.(完) --编译 王兴亚; 审校 张涛
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。