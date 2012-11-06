《汇市简讯》澳元/美元走势显示澳洲央行降息机率仅为45%

0303GMT * 市场预期澳洲央行今天降息25个基点的机率仅为45% * 若央行未宣布降息,政策声明将至关重要 * 若央行按兵不动并提及通胀担忧,澳元将走高 * 声明谈及通胀担忧,将令市场对央行下次降息时间的预估推迟到2013年 * 澳元/美元停止单设在1.0400上方,阻力位在1.0445(61.8%回档位) * 若央行确实降息25个基点,澳元/美元将迅速跌向1.0300下方的停止位.(完) --编译 王兴亚; 审校 张涛