〔中国公开市场〕单日净回笼逾千亿不改央行维稳态度,二级承接无压力(更新版)

(新增市场评论和央行公告)

* 央行今日共进行2,770亿元逆回购操作

* 七天和28天期逆回购中标利率续走稳

* 当日净回笼逾千亿,不改央行维稳态度

* 资金充裕,二级承接无压力

路透北京11月6日电---中国央行周二公开市场单日净回笼逾千亿元人民币,然央行维稳态度未变.为对冲当日巨额逆回购到期影响,央行仍保持了较大规模的逆回购操作,中标利率则继续持稳.而货币市场隔夜和七天回购利率不涨反跌,也彰显目前市场资金面的稳定.

"今天公开市场(净)回笼了一千多亿,但市场资金面还是宽松,二级差不多能接住这个量,"上海一大型银行交易员称.

央行公告显示,今日公开市场共进行总额2,770亿元逆回购操作,其中七天期1,660亿元,28天期1,110亿,中标利率仍分别持平于3.35%和3.60%.

据路透统计数据,今日分别有2,900亿元七天期和1,000亿元28天期逆回购到期.与操作量相较,单日净回笼1,130亿元;其中,28天期资金需求持续在公开市场得到滚动满足,净回笼主要发生在七天期.而官方机构的统计数据显示,七天期质押式回购的日成交量在800亿元左右.

路透访问的情况显示,是次央行公开市场操作一级交易商参与的范围比较广泛,机构多吸取了10月中流动性紧张的教训,谨慎估算头寸,积极参与投标,或亦在一定程度上助稳了市场的稳定.

中国银行间资金市场周二早盘隔夜和七天期质押式回购利率双双下跌.北京时间11:35,隔夜回购加权平均利率CN1DRP=CFXS报2.5406%,较上日跌逾15个基点(bp);七天期CN7DRP=CFXS报3.2033%,亦跌近13bp.[CN/CN]

本周逆回购累计到期量为5,330亿元,并有100亿元央票到期.上周央行公开市场净投放3,790亿元,创单周纪录新高.逆回购期限包括七天、14天和28天,中标利率均持稳,分别为3.35%、3.45%和3.60%.[CN/MMTCN]

今年以来,央行公开市场一直未发行央票,而仅使用正/逆回购来调节市场流动性.二季度末以来,由于银行间市场资金偏紧,央行公开市场滚动进行了逆回购操作,而未有正回购.

本周央行资金投放及回笼各项明细(单位:亿元人民币)

回笼 投放

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逆回购 (周二) 2,770

(周四) 待定

央票到期 100

正回购到期 --

逆回购到期 5,330

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--发稿 曹巍浩; 审校 张喜良

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