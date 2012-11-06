版本:
中国
债券 | 2012年 11月 6日 星期二 11:27 BJT

〔标题新闻〕若奥巴马获得连任,预计其会很快努力促成两党达成协议避免"财政悬崖"--民主党人

以上为新闻提示,路透仅提供中文标题,不就原文报导提供中文版本,欲浏览英文报导全文,请点选[ID:nL1E8M5EVC]

更多 债券

热门文章

编辑推荐

文章推荐