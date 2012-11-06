〔标题新闻〕若奥巴马获得连任,预计其会很快努力促成两党达成协议避免"财政悬崖"--民主党人

欧元债市：德国和美国短期公债利差接近17年最阔
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
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路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月23日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.10%-3.20%；4.05%-4.15%；4.24%-4.30% * 预测均值：3.15%；4.08%；4.26% 路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，有关资管业务监管新规的消息昨日重创现券，但今日意外地出现戏剧 性逆转，市场情绪亦迅速回暖，预计明日新债需求较为乐观，三个品种收益率预测均值分别 为3.15%、4.08%和4.26%。 “今天这走势完全没想到啊，昨天因为资管（新规）的消息盘后（现券）猛砸，今天没 有征兆地大逆转，现在还有点懵，”上海一银行交易员称。 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国 央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管