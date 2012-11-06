〔路透基点〕远东百货25亿台币三年期循环贷款案规模缩至22亿--RLPC

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透11月6日电---汤森路透旗下基点援引消息人士称,远东百货25亿台币(8,500万美元)三年期循环贷款案规模已缩减至22亿台币.
牵头行和簿记行华南银行、土地银行和元大商业银行各自承贷5亿台币.华南银行为代理行.
日盛国际商业银行和台湾银行分别承贷4亿和3亿台币.
签约工作预计将在下周进行.
一如此前报导.这笔无担保贷款利率为较二级市场商业票据加码65个基点,税前保底利率为1.5%.
是此交易透过远东百货及其三家关联企业Bai Ding Investment Co Ltd,Bai Yang Investment Co Ltd和Feds Asia Pacific Development Ltd借贷.承贷5亿台币或以上,综合收益为70个基点,先付费用为15个基点,担任牵头行.承贷3-4.99亿台币,综合收益为67.7个基点,先付费用8个基点,任管理行.承贷1-2.99亿台币,综合收益为66.7个基点,先付费用5个基点,任参贷行.
循环贷款无承诺费.
相关收益将用于运营资本,并为2009年11月发起的三年期40亿循环贷款进行再融资.该交易利率为较二级市场商业票据加码63个基点,税前保底利率为1.58%.(完)
--编译 洪曦; 审校 高琦
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