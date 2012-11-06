〔中国债市动态〕现券收益率略降,中美大事件临近短期难觅方向

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海11月6日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率略降,公开市场今日逆回购操作量虽较上周同期有所回落,但仍居高位,确保资金面维持平稳,加之早盘股市跌幅偏大,避险情绪抬头亦扶助债市.
不过交易员认为,美国大选即将尘埃落定,周四更受市场关注的中共十八大紧随而至,重大事件前机构仍会以控制风险为上,现券短期难觅方向.
"今天稍微好一点,一方面有钱,另一方面股市也不太好,"上海一银行交易员称.
央行公开市场今日进行了总额2,770亿元的逆回购操作,七天和28天品种中标利率均持稳.而与今日3,900亿元的逆回购到期量相比,公开市场单日净回笼达1,130亿元.[CN/MMTCN]
沪综指.SSEC周二早盘收报2,082.4005点,跌31.6265点,或1.50%.
北京一银行交易员则谈到,目前多数机构都在按照自身的节奏平稳配债,交易户的参与力度很低,在下一阶段的货币政策走向未明朗前,大家都不敢轻举妄动.
国家开发银行[CHDB.UL]周二第四次增发38-42期固息债,整体需求向好,中标收益率均小幅或微幅低于此前预期.考虑年内剩余月份利率债供给力度较此前不断减弱,且当前二级市场金融债收益率水平仍有吸引力,上述因素提振了机构的参与热情.[ID:nSB2086469]
剩余期限约9.8年的国债120015券最新报价CN120015=CFXM为3.5780%/3.5605%,上日尾盘为3.59%/3.57%.(完)
--发稿 边竞; 审校 杨淑祯
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。