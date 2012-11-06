〔中国债市动态〕现券收益率略降,中美大事件临近短期难觅方向

路透上海11月6日电---中国银行间债市周二早盘现券收益率略降,公开市场今日逆回购操作量虽较上周同期有所回落,但仍居高位,确保资金面维持平稳,加之早盘股市跌幅偏大,避险情绪抬头亦扶助债市.

不过交易员认为,美国大选即将尘埃落定,周四更受市场关注的中共十八大紧随而至,重大事件前机构仍会以控制风险为上,现券短期难觅方向.

"今天稍微好一点,一方面有钱,另一方面股市也不太好,"上海一银行交易员称.

央行公开市场今日进行了总额2,770亿元的逆回购操作,七天和28天品种中标利率均持稳.而与今日3,900亿元的逆回购到期量相比,公开市场单日净回笼达1,130亿元.[CN/MMTCN]

沪综指.SSEC周二早盘收报2,082.4005点,跌31.6265点,或1.50%.

北京一银行交易员则谈到,目前多数机构都在按照自身的节奏平稳配债,交易户的参与力度很低,在下一阶段的货币政策走向未明朗前,大家都不敢轻举妄动.

国家开发银行[CHDB.UL]周二第四次增发38-42期固息债,整体需求向好,中标收益率均小幅或微幅低于此前预期.考虑年内剩余月份利率债供给力度较此前不断减弱,且当前二级市场金融债收益率水平仍有吸引力,上述因素提振了机构的参与热情.[ID:nSB2086469]

剩余期限约9.8年的国债120015券最新报价CN120015=CFXM为3.5780%/3.5605%,上日尾盘为3.59%/3.57%.(完)