〔中国企业〕光明食品完成Weetabix公司并购,将对其开放中国销售渠道

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海11月6日电---中国最大的食品集团之一光明食品(集团)有限公司周一稍晚宣布,其对英国谷物类食品制造商Weetabix Food公司60%股份的并购已经完成交割,后者的价值为12亿英镑(包括企业股权和负债).这次交易是中国食品行业最大宗的海外并购.
光明食品集团通过这次并购成功进入英国以及全球食品市场,而光明食品将会全力支持Weetabix的业务增长和国际业务上的发展,焦点将放于亚洲市场的潜力,特别是中国市场的发展.光明食品将向Weetabix开放其所有的中国销售渠道,包括在中国逾10万个零售终端.
光明集团新闻稿称,这将使Weetabix产品更迅速走进中国的家庭.Weetabix也正在针对中国消费者的口味、饮食习惯和市场需要,研发新口味的产品,适当时候将会推出市场.
目前,中国谷物麦片市场以每年20%的速度增长,消费者对于预包装和便利的健康食品的需求正与日俱增.
光明食品董事长王宗南先生表示,"Weetabix拥有优良的产品组合和一流的生产标准和创新的佳绩.我们有信心,在光明食品助力下,Weetabix今后在中国的销售增长将可望高于中国谷物麦片市场年均增长水平."
去年8月,光明食品集团宣布收购澳大利亚食品企业Manassen公司75%的股权,收购价3.975亿澳元;而光明集团旗下光明乳业(600597.SS)收购新西兰乳业公司Synlait Milk Limited多数股权.不过,光明食品其他海外收购亦遭遇多次失败,包括澳洲CSR(CSR.AX)的糖业部门及法国酸奶制造商Yoplait、英国联合饼干公司等.
Weetabix是英国以至全球领先的谷物类食品制造商,总部设在英国北安普敦郡,产品出口到全球逾80个国家.其除了具代表性的Weetabix品牌外,公司还同时管理一个多元化的产品组合,其中包括英国第一位的麦片品牌Alpen.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
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