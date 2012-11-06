〔澳洲央行〕11月政策会议声明

路透悉尼11月6日电---以下为澳洲央行周二在月度货币政策会议后公布的声明.本次会议上澳洲央行决定维持隔夜拆款利率在3.25%不变.

全球经济增长短时间内预计略低于平均水准.该展望面临的风险料仍偏向下档,主要因欧洲形势的影响,那里的经济活动仍在萎缩.其他地区的风险则较为平衡.美国经济增长温和,中国最近的数据显示经济增长趋稳.亚洲整体而言,经济成长受到抑制,因中国经济增长更加缓和而欧洲疲软.