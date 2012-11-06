〔澳洲央行〕11月政策会议声明

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透悉尼11月6日电---以下为澳洲央行周二在月度货币政策会议后公布的声明.本次会议上澳洲央行决定维持隔夜拆款利率在3.25%不变.
全球经济增长短时间内预计略低于平均水准.该展望面临的风险料仍偏向下档,主要因欧洲形势的影响,那里的经济活动仍在萎缩.其他地区的风险则较为平衡.美国经济增长温和,中国最近的数据显示经济增长趋稳.亚洲整体而言,经济成长受到抑制,因中国经济增长更加缓和而欧洲疲软.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。