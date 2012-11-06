〔新债招标〕中国国开福娃增发债结果优于预期,供给压力趋缓等(更新版)

(新增交易员评论和细节)

* 38-42期福娃债第四次增发,机构积极参与

* 受惠年内剩余月份利率债供给压力趋缓

* 及流动性宽松和二级市场收益率优势

路透北京11月6日电---中国国家开发银行[CHDB.UL]周二第四次增发38-42期固息债,整体需求向好,中标收益率均小幅或微幅低于此前预期.考虑年内剩余月份利率债供给力度较此前不断减弱,且当前二级市场金融债收益率水平仍有吸引力,上述因素提振了机构的参与热情.

交易员并指出,今日虽有3,900亿元逆回购资金到期,但央行通过公开市场逆回购操作"输血"施援,进一步稳定了市场对未来资金面的预期,致今日一级市场上短券认购倍数尚可.

"资金面稍微宽裕一点,11月份债券供给也下来一些,所以银行拿债的意愿可能也更强,目前(二级市场)收益率还是挺高的,有一定配置价值."深圳一券商交易员称.

周二增发债具体结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

中标收益率 3.3538% *3.9029% *4.1085% *4.3153% 4.4095%

边际中标收益率 -- 3.9090% 4.1218 4.3369% --

预期均值 3.40% 3.92% 4.14% 4.34% 4.40%

投标倍数 2.47 3.18 2.66 2.25 1.66

前次增发收益率 3.3640% 3.8987% 4.0781% 4.2582% 4.3532%

(10月23日)

注: *表示为加权收益率,本次增发中,三年、五年和七年期为美国式招标.

银行间国开行固息政策债到期收益率曲线<0#IFSDYBMK=>显示,1/3/5/7/10年品种的估值最新分别为3.4480%、3.9282%、4.1435%、4.3294%和4.4149%.

本次增发中,一年品种(38期)CN120238=CFXS上限50亿元,三年期(39期)CN120239=CFXS、七年期(41期)CN120241=CFXS和10年(42期)CN120242=CFXS品种增发上限同为60亿元,五年期品种(40期)CN120240=CFXS至多70亿元.

业内人士周二透露,中国人民银行公开市场今日将进行总额2,770亿元人民币的逆回购操作,其中七天期1,660亿元,28天期1,110亿.[CN/MMTCN][ID:nSB2084917]

国开行于9月11日首次发行了第38-42期固息债,期限为一、三、五、七和10年,并在9月和10月期间共进行了三次增发.具体发行结果如下:

一年 三年 五年 七年 10年

9月11日首发: 3.19% 3.8087% 4.0741% 4.1902% 4.29%

9月25日第一次增发: 3.3825% 3.9110% 4.1192% 4.2356% 4.3183%

10月9日第二次增发: 3.4439% 3.8753% 4.0733% 4.2027% 4.2979%

10月23日第三次增发: 3.3640% 3.8987% 4.0781% 4.2582% 4.3532%

周二新增发债具体条款如下:

第38-42期第四次增发

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发行总量 至多300亿

期限/计息方式 一、三、五、七、10年/固息

票面利率 3.19%、3.8087%、4.0741%、4.1902%和4.29%

招标时间 11月6日

1/3/5年:9:30-10:30

7/10年:9:30-11:10

招标方式 1/10年:单一价格(荷兰式)招标方式

3/5/7年:多种价格(美国式)招标方式

缴款日 11月13日

起息日 9月17日

分销期 11月7日-11月13日

上市日 1年:11月15日

3/5/7/10年:11月19日

基本承销额 无

发行人增发权利 保留

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国开行并称,如遇市场情况发生重大变化,将保留对上述债券发行品种和发行时间等要素进行调整的权利.(完)