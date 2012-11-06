〔中国货币市场〕大行供给充裕主要回购利率走低,公开市场净回笼影响未现

路透上海11月6日电---尽管中国人民银行公开市场周二单日净回笼逾千亿元人民币,但银行间资金市场早盘隔夜等主要回购加权利率下行逾10个基点(bp),因大型银行资金供给充裕,尽消公开市场抽水影响.

交易员称,目前市场资金较为宽松,不排除外汇占款持续增加,以及财政存款可能渐渐投放等其他有利因素助推.若没有新的变化,上述因素有望持续支撑年底前流动性的乐观预期,未来回购利率预计仍有下行空间.

央行公开市场今日进行了总额2,770亿元的逆回购操作,七天和28天品种中标利率均持稳.而与今日3,900亿元的逆回购到期量相比,公开市场单日净回笼达1,130亿元.[CN/MMTCN]

"市场资金还是挺松的.一早逆回购量还没出来,大行就开始往外放钱了."华南一银行交易员表示.

该交易员并对年底前资金面呈偏乐观预期.因外汇占款有望持续增加,以及财政存款的大量投放.

不过也有交易员对回购利率的跌势看法谨慎.

华北一银行交易员指出,从近期市场对央行逆回购的依赖性看,今日逾千亿元的净回笼,应属回购利率下行的抑制因素.而且现在还没有到财政存款大规模投放期,若周四公开市场操作量再减,回购利率再下探空间料有限.

据以往经验,国库存放在商业银行的存款,一般于每季度初上缴,这将从市场抽离流动性.而年末将是财政存款投放的高峰期,投放规模将逾万亿元.

以下为早盘主要货币市场利率报价:

北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5407 2.6945 -15.38

七天CN7DRP=CFXS 3.2033 3.3291 -12.58

14天CN14DRP=CFXS 3.4261 3.3958 +3.03

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