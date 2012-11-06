〔中国货币市场〕大行供给充裕主要回购利率走低,公开市场净回笼影响未现

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海11月6日电---尽管中国人民银行公开市场周二单日净回笼逾千亿元人民币,但银行间资金市场早盘隔夜等主要回购加权利率下行逾10个基点(bp),因大型银行资金供给充裕,尽消公开市场抽水影响.
交易员称,目前市场资金较为宽松,不排除外汇占款持续增加,以及财政存款可能渐渐投放等其他有利因素助推.若没有新的变化,上述因素有望持续支撑年底前流动性的乐观预期,未来回购利率预计仍有下行空间.
央行公开市场今日进行了总额2,770亿元的逆回购操作,七天和28天品种中标利率均持稳.而与今日3,900亿元的逆回购到期量相比,公开市场单日净回笼达1,130亿元.[CN/MMTCN]
"市场资金还是挺松的.一早逆回购量还没出来,大行就开始往外放钱了."华南一银行交易员表示.
该交易员并对年底前资金面呈偏乐观预期.因外汇占款有望持续增加,以及财政存款的大量投放.
不过也有交易员对回购利率的跌势看法谨慎.
华北一银行交易员指出,从近期市场对央行逆回购的依赖性看,今日逾千亿元的净回笼,应属回购利率下行的抑制因素.而且现在还没有到财政存款大规模投放期,若周四公开市场操作量再减,回购利率再下探空间料有限.
据以往经验,国库存放在商业银行的存款,一般于每季度初上缴,这将从市场抽离流动性.而年末将是财政存款投放的高峰期,投放规模将逾万亿元.
以下为早盘主要货币市场利率报价:
北京时间11:36 今日(%) 上日(%) 变动(bp)
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质押式回购加权平均利率
其中:隔夜CN1DRP=CFXS 2.5407 2.6945 -15.38
七天CN7DRP=CFXS 3.2033 3.3291 -12.58
14天CN14DRP=CFXS 3.4261 3.3958 +3.03
===============================================================(完)
--发稿 李宏薇; 审校 林高丽
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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