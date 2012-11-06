〔印尼经济〕预计今年GDP成长6.3%,低于此前目标--高层

路透雅加达11月6日电---印尼政府高层周二表示,该国预计2012年经济成长6.3%,低于上年增速,受全球经济不确定性影响.印尼是东南亚最大的经济体.

该成长率预估亦低于印尼2012年财政预算中给出的6.5%的预估值.

经济部门高层Hatta Rajasa表示,"坦白来讲,6.5%的增速难以完成,因这意味着第四季我们需要有7%的增速,这很难.不过我想6.3%的增速应该会达到."

印尼经济第三季成长6.2%.(完)