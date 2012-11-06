〔印尼经济〕预计今年GDP成长6.3%,低于此前目标--高层

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透雅加达11月6日电---印尼政府高层周二表示,该国预计2012年经济成长6.3%,低于上年增速,受全球经济不确定性影响.印尼是东南亚最大的经济体.
该成长率预估亦低于印尼2012年财政预算中给出的6.5%的预估值.
经济部门高层Hatta Rajasa表示,"坦白来讲,6.5%的增速难以完成,因这意味着第四季我们需要有7%的增速,这很难.不过我想6.3%的增速应该会达到."
印尼经济第三季成长6.2%.(完)
--编译 田建华; 审校 高琦
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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