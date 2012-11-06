《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行声明发布后仍持守在关键阻力位下方

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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* 澳洲央行政策声明提及通胀率,指其应保持在目标区间内.
* 央行声明还指出,经济面临的风险仍然存在且商品价格走低.
* 不过,澳洲央行称中国增长已经企稳,并且全球经济形势略微转向正面.
* 澳元/美元升至1.0400上方,但仍然低于上周高点1.0420.
* 关键阻力在1.0440/45,为1.0625/1.0149走势的61.8%回档位. (完)
--编译 高琦; 审校 王兴亚
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