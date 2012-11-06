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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 12:00 BJT

《汇市简讯》澳元/美元在澳洲央行声明发布后仍持守在关键阻力位下方

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* 澳洲央行政策声明提及通胀率,指其应保持在目标区间内.

* 央行声明还指出,经济面临的风险仍然存在且商品价格走低.

* 不过,澳洲央行称中国增长已经企稳,并且全球经济形势略微转向正面.

* 澳元/美元升至1.0400上方,但仍然低于上周高点1.0420.

* 关键阻力在1.0440/45,为1.0625/1.0149走势的61.8%回档位. (完)

--编译 高琦; 审校 王兴亚

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