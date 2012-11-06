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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 12:10 BJT

〔中国金融〕交通银行未来三年向新闻出版业提供500亿元意向性融资

路透上海11月6日电---以资产计中国第五大银行--中国交通银行(3328.HK)(601328.SS)周二与中国新闻出版总署签约,将在未来三年内为中国新闻出版产业的发展提供500亿元人民币的意向性融资支持.

交通银行新闻稿称,未来将支持各地分支机构积极对接各级新闻出版行政主管部门和出版传媒集团,提供金融支持和服务.中国出版集团公司、河北出版传媒集团、江苏凤凰出版传媒集团、安徽出版集团、中文天地出版传媒(600373.SS)、中南出版传媒集团(601098.SS)等出版企业已与交行及其分支机构签署战略合作协议.

国内新闻出版业涵盖了图书、报纸、期刊、音像、电子、网络媒体的编辑、印刷、复制、发行、对外贸易以及公共服务等方面.2011年,中国新闻出版业实现营业收入14,568.6亿元.目前,中国图书出版品种和日报总发行量已居世界第一位,电子出版物总量已居世界第二位,印刷业总产值已居世界第三位.(完)

--发稿 林琦; 审校 林高丽

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