〔路透基点〕海尔获得5亿美元贷款收购Fisher & Paykel股份--RLPC

路透香港11月6日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,中国家电制造商海尔筹得一年期过渡性贷款5亿美元,用以增持在家电公司Fisher & Paykel Appliances Ltd中的股份.

一位消息人士称,为该过渡性贷款先行融资并负责承销的澳新银行(澳盛银行)又带来三至四家银行参与.未来几周内,额度分配将最终确定,文件也将准备完毕.

海尔此前已经持有该公司20%的股份,又在9月11日提出收购剩余股份.海尔将出价由之前的每股1.20新西兰元上调至1.28新西兰元,对该公司的估值约为9.27亿新西兰元(约合7.65亿美元).Fisher & Paykel Appliances是新西兰的一家洗衣机和厨房家电生产商.

消息人士称,海尔目前控制了该公司超过65%的股份.

海尔是海尔电器集团和上市公司青岛海尔的母公司.

该过渡性贷款是海尔在离岸贷款市场上的首笔交易.

2011年12月,私募基金凯雷集团(CG.O)完成一笔7亿港元(9,000万美元)的子弹式贷款,作为投资香港上市公司海尔电器集团的融资.

中国信托商业银行和台北富邦银行担任该贷款的牵头行和额度分配行,另外有六家银行参与该贷款.

该贷款支付的综合收益为370个基点,利率为较香港银行间同业拆借利率(Hibor)加码330基点.借款方为凯雷成立的特殊目的实体Hawaii Asia Holdings Ltd.(完)