《Kimberley专栏》单靠德拉吉的承诺已不足以支撑欧元走势

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Neal Kimberley; 编译 兰秀娟

路透伦敦11月5日电---市场对德国公债的避险买需重燃,周一打压两年期公债收益率(殖利率)DE2YT=RR跌至负值,这凸显出欧元区金融危机仍未解决的事实.

这预示着欧元EUR=前景不妙.

一些重大消息打击了市场信心,使人们怀疑欧洲央行是否有决心和能力去化解在总裁德拉吉看来是"外界对欧元区未来的无端忧虑",进而损及欧元.

欧洲央行周日承认,正在检视以过分慷慨的条款借款给西班牙银行,是否违反了其自身严格的规定.在这一背景下,持有欧元变得不那么容易.

德国媒体曾报导称,一些银行以0.5%的减计从欧洲央行获得贷款,而根据作为抵押品的西班牙国库券的信用状况,欧洲央行本应要求5.5%的减计.

与此同时,周一西班牙劳工部的数据显示,该国10月的失业率较前月上升2.7%,或增加128,242人,也就是说有480万人失业.

这与上周五公布的美国非农就业报告形成了鲜明的对比.美国非农就业报告显示,该国10月新增就业岗位17.1万个,明显高于分析师之前所预估的增加12.5万个.[ID:nSB2082893]

西班牙并不是使欧元多头头痛的唯一因素.

一份德国杂志周日报导称,德国联邦情报局(BND)编制了一份有关在塞浦路斯洗钱状况的报告,这凸显了欧元区成员国援救该国所面临的政治风险.

属于德国主要反对党--社会民主党的Carsten Schneider表示,其所在党派只有在满足一定条件的前提下,才会在议会投票中支持援助塞浦路斯.

Schneider称,塞浦路斯必须准备好调整该国较低的公司税率,且进一步打击洗钱活动.

援助塞浦路斯料将需要动用约100亿欧元的资金.虽然与援助像西班牙那样规模庞大的经济体所需的金额比起来,这只算是一笔小数目,但重要的是人们如何看待救援.

有关洗钱的报导削弱了公众对援助的支持,而且进一步看,相关的负面人气又会反映到欧元的自身价值上.

其他方面,周三希腊议会将就新撙节方案举行投票,结果如何仍悬而未决.

在上述所有因素的影响下,再加上周二美国总统大选的事件风险,周一欧元/美元交投于1.2800美元下方.

部分人士可能会预计,未来几日,欧元/美元会朝100日移动均线进一步走软.100日移动均线切入位目前在1.2630美元.

不论这是否会发生,德拉吉所给出的竭尽所能保护欧元区完整的一揽子承诺,不再是治疗欧元区病症的一剂万灵药,这使得欧元更易走疲.(完)