〔中国汇市〕人民币早盘走升并封住涨停位,部分因美国总统大选的助推效应

* 人民币兑美元早盘走升,封住涨停

* 中间价受美元走势影响而微升

* 盘中几乎封住区间上限,部分因美国总统大选的助推

* 短期内人民币强势难改,央行暂无出手迹象

路透北京11月6日电---中国外汇交易中心人民币兑美元CNY=CFXS周二早盘走升,并长时间封在涨停位,今日中间价微升引领人民币开盘即走升,市场人士并提到,选情正处于胶着状态的美国总统大选亦是令人民币强势延续的原因之一.

交易员称,美国总统大选对人民币即期市场的影响应该不会那么直接,但会助涨人民币升值的情绪,而市场的反应显然更为灵敏.相较于前两天,今日交投波幅更窄,更贴近在区间上限,盘中美元接盘很少,整体成交亦相对清淡.

"今天没有走势,即期都没有动(一直在人民币涨停板上)...没人会预测下午一定会打开,现在接美元的人很少."上海一股份制银行的交易员称.

北京时间12:03,人民币兑美元即期报6.2447元,这一价格即为今日人民币波幅区间上限,而早盘低位为6.2450,波幅区间仅有数个点,上日收报6.2454元.今日人民币兑美元中间价CNY=PBOC为6.3078元,上日中间价为6.3082元.

一大型企业的交易员称,现在除非有企业要付汇,否则不会要美元,"现在就看央行怎么想了".

交易员并称,市场暂时没有看到央行干预的痕迹,而短期内人民币强势料很难逆转,且考虑到十八大即将召开,以及其他不确定性因素,央行可能近期不会出手干预,维稳的可能性比较大.

人民币最近强势走升,兑美元即期自7月下旬至今已升值约2.4%,并在最近多次触及日间波幅上限并迭创历史新高.目前看人民币强势预期尚无逆转的迹象.

对于正在进行中的美国大选对人民币汇率的影响,有交易员称,美国大选对人民币升值的情绪还是有推动作用的,"要是罗姆尼上台的话,就更难说了,(人民币)说不定更强了."

东京汇市欧元/美元周二走软至两个月低位附近,围绕希腊议会就新撙节方案投票的不确定性令欧元前景蒙阴.希腊需要通过该方案,才能确保获得国际援助.[FRX/CN]

海外无本金交割远期外汇(NDF)CNYNDFOR=市场上,美元/人民币一年期品种CNY1YNDFOR=最新报在6.3575/05,上日尾盘为6.3615.

北京时间12:11,离岸市场另一主要交易品种--香港的离岸人民币兑美元即期CNH=最新报在6.2385/25元,上一交易日尾盘报6.2413元.

中国央行2010年6月19日重启汇率改革,增强人民币汇率弹性.2012年4月16日起,央行将人民币兑美元汇率日内波幅限制倍增至1%;而外汇市场交易机构随后亦首次获准卖空美元.(完)

--发稿 李文科; 审校 林高丽

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