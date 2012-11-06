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货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 17:39 BJT

〔表格〕英国9月工业生产较前月下滑1.7%,较上年同期下滑2.6%

路透伦敦11月6日电---英国国家统计局周二公布的数据显示:

* 英国9月工业生产较前月下滑1.7%(预估为下降0.6%),较上年同期下滑2.6%

* 英国9月制造业产出较前月增加0.1%(预估为增长0.3%),较上年同期下滑1.0%.

以下为详细数据,括号内为前值:

制造业产出 9月 8月 8月前值 预估

较上月(%) 0.1 -1.2 (-1.1) 0.3

较上年同期(%) -1.0 -1.2 (-1.2) -0.8

三个月变动(%) 0.9 -0.6 (-0.7)

工业生产

较上月(%) -1.7* -0.5 (-0.5) -0.6

较上年同期(%) -2.6 -1.0 (-1.2) -1.6

三个月变动(%) 0.9 持平 (-0.1) (完)

* 剔除受假期因素影响的6月,为2009年8月以来最大月度降幅.

浏览英国数据相关新闻,请点选[ECI-GB-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 王洋;审校 王兴亚

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