〔表格〕LME金属库存最新变化--11月6日

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透伦敦11月6日电---伦敦金属交易所(LME)今日库存变化如下(单位为吨):
品种 最新库存 变动
铜 247,400 +6,075
锡 11,705 -330
铅 318,525 -525
锌 1,168,375 -925
铝 5,090,675 +11,300
镍 130,548 +420
铝合金 90,080 持平
NASAAC 147,000 持平
*NASAAC为北美特种铝合金(完)
--编译 蔡美珍;审校 王洋
LME金属库存数据 <0#LME-STOCKS>
品种 库存数据 库存分布 品种 库存数据 库存分布
--- ----------- ---------------- --- ----------- -----------------
铜 .MCU-STOCKS <0#MCUSTX-LOC-GRD> 铅 .MPB-STOCKS <0#MPBSTX-LOC-GRD>
铝 .MAL-STOCKS <0#MALSTX-LOC-GRD> 锡 .MSN-STOCKS <0#MSNSTX-LOC-GRD>
锌 .MZN-STOCKS <0#MZNSTX-LOC-GRD> 铝合金 .MAA-STOCKS <0#MAASTX-LOC-GRD>
镍 .MNI-STOCKS <0#MNISTX-LOC-GRD> NASAA .MNA-STOCKS <0#MNASTX-LOC-GRD>
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