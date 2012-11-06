俄外长称供叙武器系履行前苏联合同

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(本文由路透中文网编译提供)
路透开罗11月5日电---俄罗斯外交部长拉夫罗夫接受埃及《金字塔报》（al-Ahram daily）采访时称，俄罗斯是按前苏联时期的承诺向叙利亚供应武器，目的是帮助叙利亚抵御外部威胁，而不是支持叙利亚总统阿萨德。
去年，俄罗斯向叙利亚政府出售了价值10亿美元的武器，而且俄罗斯还明确表示反对联合国安理会对叙利亚实施武器禁运，理由是叙利亚的反抗力量可非法获得武器。
拉夫罗夫接受《金字塔报》采访时称，俄罗斯依旧向叙利亚运送武器是前苏联时期所签合同的一部分，并没有违法国际法。该报周一刊载了对拉夫罗夫的采访内容。
“我们不偏袒叙利亚内战的任何一方。至于俄叙军事技术合作，目的是支持叙利亚在面临外部政治威胁时有能力抵御，而不是支持阿萨德。”
拉夫罗夫指责外国势力向叙利亚反对派提供武器违反国际法，还补充说此类武器可能会落入基地组织（al Qaeda）分子之手。
“曾向叙利亚提供主要武器的是前苏联，但我们目前处于完成落实承诺的过程中，而这主要与供应一些防空系统有关，”拉夫罗夫说。
“这些军品出口带有防御性质，与国际条约没有冲突，”他说。（完）
--编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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