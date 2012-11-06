《汇市简讯》欧元/澳元的50%费波纳奇回档技术位或为短期目标位

0438GMT * 澳洲央行公布利率决议后,欧元/澳元大跌 * 1.1598-1.2823此波走势的50%费波纳奇回档技术位在1.2211,约下降40个点子 * 一旦突破1.2211,则有可能弹升 * 浏览技术图表请点击:(link.reuters.com/fyc73t).(完) --编译 王翔琼; 审校 于春红