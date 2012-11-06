〔日股业绩〕日产汽车第二季集团净利同比增长7.7%至1,060.2亿日圆

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透11月6日电---日本日产汽车(7201.T)表示:
* 预计2012/13年度集团营业利润为5,750亿日圆
* 6个月集团净利为1,783亿日圆,上年同期为1,834.3亿日圆
* 6个月集团营业利润为2,870.4亿日圆,上年同期为3,096.8亿日圆
* 预计2012/13年度集团净利为3,200亿日圆
* 将2012年在华销量预估从之前的135万辆下调至117.5万辆
* 将2012年全球产量预估从之前的538万辆下调至511万辆
* 将2012年全球销量预估从之前的535万辆下调至508万辆
* 第二季集团营业利润为1,663.7亿日圆,较上年同期增长4.4%
* 第二季集团经常性获利为1,641.1亿日圆,较上年同期增长11.1%
* 第二季集团净利为1,060.2亿日圆,较上年同期增长7.7%.(完)
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