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货币新闻 | 2012年 11月 6日 星期二 13:14 BJT

〔日本数据〕9月同时指标较前月下滑2.3点,领先指标下降1.5点--政府

路透东京11月6日电---日本内阁府周二表示,日本9月同时指标较前月下滑2.3点,凸显出经济正进入温和衰退的观点.

日本9月领先指标则较前月下滑1.5点.

内阁府并调降对同时指标的观点,称同时指标正步入下行阶段.此前内阁府称该指标处于停滞.

参看完整数据,请点选内阁府网站:(here)(完)

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--编译 张若琪;审校 张明钧

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