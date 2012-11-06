《萨默斯专栏》论Boskin"奥巴马债务"的谬误

(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 萨默斯(Lawrence Summers)

路透11月5日电---上周我发表了一篇文章,观点是在很多经济政策领域,奥巴马都有着非凡的眼光.我的朋友Mike Boskin,随后代表罗姆尼阵营发文驳斥我的看法.

Boskin对他所谓的"奥巴马债务"大加鞭挞,声称罗姆尼有一个更佳的方案,据称是"实现平衡预算的更好替代方案".

虽然我非奥巴马阵营的御用写手,我的文章着力点也更为广泛,并非拘囿于预算赤字,但是回应几点也是应该的.

首先,Boskin指出,当前的预算赤字和债务积累速度是不能无限期的维持下去的,若要避免经济震动,那么稳定并最终降低债务/GDP比率是至关重要的.话说得不错,但这是两位总统竞选人的共同观点,不能作为从中选一的根据.

其次,Boskin将当前高水平的赤字归咎于奥巴马的政策,但这与实际情况不符.当2001年克林顿总统卸任时,美国一年偿还的公共债务数量是数千亿美元,预算还有盈余.而正是小布什政府通过大幅减税、投入伊拉克和阿富汗战争以及新处方药津贴将美国带入预算赤字--在实施这些措施的同时,政府却没有相应地削减支出或提高财政收入.