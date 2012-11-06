《萨默斯专栏》论Boskin"奥巴马债务"的谬误

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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(本文作者曾任美国财政部长与美国国家经济委员会主任,现任教于哈佛大学.以下内容仅代表其个人观点)
撰稿 萨默斯(Lawrence Summers)
路透11月5日电---上周我发表了一篇文章,观点是在很多经济政策领域,奥巴马都有着非凡的眼光.我的朋友Mike Boskin,随后代表罗姆尼阵营发文驳斥我的看法.
Boskin对他所谓的"奥巴马债务"大加鞭挞,声称罗姆尼有一个更佳的方案,据称是"实现平衡预算的更好替代方案".
虽然我非奥巴马阵营的御用写手,我的文章着力点也更为广泛,并非拘囿于预算赤字,但是回应几点也是应该的.
首先,Boskin指出,当前的预算赤字和债务积累速度是不能无限期的维持下去的,若要避免经济震动,那么稳定并最终降低债务/GDP比率是至关重要的.话说得不错,但这是两位总统竞选人的共同观点,不能作为从中选一的根据.
其次,Boskin将当前高水平的赤字归咎于奥巴马的政策,但这与实际情况不符.当2001年克林顿总统卸任时,美国一年偿还的公共债务数量是数千亿美元,预算还有盈余.而正是小布什政府通过大幅减税、投入伊拉克和阿富汗战争以及新处方药津贴将美国带入预算赤字--在实施这些措施的同时,政府却没有相应地削减支出或提高财政收入.
除了这些因素外,造成目前赤字居高不下的最大因素是这场自大萧条以来最为严重的经济滑坡--而且它是肇始于小布什政府时期的.尽管人们会对奥巴马刺激措施的利弊得失有争论,但这种争论意义不大,而在我看来,这些措施在拉动经济增长和刺激就业方面的正面效果十分明显.政府的聘雇一直在收缩,对刺激措施的争论基本上已消退.
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