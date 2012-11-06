〔澳新汇市〕澳元兑美元升至五周高位,此前澳洲央行维持利率不变

路透惠灵顿/悉尼11月6日电---澳元兑美元周二升至五周高位,兑欧元涨至两个月高点,此前澳洲央行维持利率不变,但仍留下在必要之时可能采取更多刺激举措的空间.

澳元兑美元AUD=D4涨逾0.005美元至盘中高点1.0436美元,日内上涨0.6%.野村策略师Martin Whetton预计,该货币对将攀升至1.0500-1.0600.

澳元兑美元的关键阻力位在1.0443,即9-10月走势的61.8%回档位.若升穿该水准,将为升至1.0625铺平道路.