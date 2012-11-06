〔澳新汇市〕澳元兑美元升至五周高位,此前澳洲央行维持利率不变

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透惠灵顿/悉尼11月6日电---澳元兑美元周二升至五周高位,兑欧元涨至两个月高点,此前澳洲央行维持利率不变,但仍留下在必要之时可能采取更多刺激举措的空间.
澳元兑美元AUD=D4涨逾0.005美元至盘中高点1.0436美元,日内上涨0.6%.野村策略师Martin Whetton预计,该货币对将攀升至1.0500-1.0600.
澳元兑美元的关键阻力位在1.0443,即9-10月走势的61.8%回档位.若升穿该水准,将为升至1.0625铺平道路.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。