〔东京美债〕10年期公债小跌,关注美国大选和希腊撙节计划表决结果

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透东京11月6日电---美国10年期公债价格周二在亚洲市场微跌,但并未远离近期交易区间,投资者等待周二总统大选结果,以及本周稍晚希腊议会就是否祭出更多撙节举措的表决结果.
民调显示,美国现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼的支持率非常接近,两位候选人均前往关键的摇摆州拉票,做最后一博.[ID:nSB2085473]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。