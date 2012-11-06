〔东京美债〕10年期公债小跌,关注美国大选和希腊撙节计划表决结果

路透东京11月6日电---美国10年期公债价格周二在亚洲市场微跌,但并未远离近期交易区间,投资者等待周二总统大选结果,以及本周稍晚希腊议会就是否祭出更多撙节举措的表决结果.

民调显示,美国现任总统奥巴马和共和党总统候选人罗姆尼的支持率非常接近,两位候选人均前往关键的摇摆州拉票,做最后一博.[ID:nSB2085473]