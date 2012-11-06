〔澳洲股市〕清淡交投中收高0.2%,此前澳洲央行维持指标利率不变

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透堪培拉11月6日电---澳洲股市周二收高0.2%,较稍早几无变动,此前澳洲央行维持指标利率在3.25%不变.市场交投静淡,因投资者在美国总统大选之前离场观望.
澳洲央行在月度政策会议中维持利率在3.25%不变,称国内通胀走高且全球经济改善,意味着目前的货币政策是合适的.
最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨10.7点,报4,484.8点.该股指周一收高0.3%或14.1点,报4,474.1点.(完)
--编译 王翔琼;审校 隋芬
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。