〔澳洲股市〕清淡交投中收高0.2%,此前澳洲央行维持指标利率不变

路透堪培拉11月6日电---澳洲股市周二收高0.2%,较稍早几无变动,此前澳洲央行维持指标利率在3.25%不变.市场交投静淡,因投资者在美国总统大选之前离场观望.

澳洲央行在月度政策会议中维持利率在3.25%不变,称国内通胀走高且全球经济改善,意味着目前的货币政策是合适的.