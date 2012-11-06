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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 13:36 BJT

〔澳洲股市〕清淡交投中收高0.2%,此前澳洲央行维持指标利率不变

路透堪培拉11月6日电---澳洲股市周二收高0.2%,较稍早几无变动,此前澳洲央行维持指标利率在3.25%不变.市场交投静淡,因投资者在美国总统大选之前离场观望.

澳洲央行在月度政策会议中维持利率在3.25%不变,称国内通胀走高且全球经济改善,意味着目前的货币政策是合适的.

最新数据显示,澳股指标S&P/ASX 200指数上涨10.7点,报4,484.8点.该股指周一收高0.3%或14.1点,报4,474.1点.(完)

--编译 王翔琼;审校 隋芬

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