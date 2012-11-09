更正:《热点透视》虽遭遇不利因素,汇丰控股仍坚守财务目标(11月6日)

(更正:正文最后一段译文有误,"市盈率"改为"市净率(股价净值比,市账率)")

(本文作者为热点透视专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 Peter Thal Larsen; 编译 隋芬

路透香港11月5日电---汇丰控股(HSBA.L)行政总裁欧智华在坚守目标.这让他显得特立独行.多家银行的高管已纷纷降低财测,但欧智华决定不改18个月前定下的目标.汇控因在英国的不当销售与美国洗钱事件而发生一次性支出,若重蹈覆辙,则业绩展望恐怕难保.

虽然重心放在新兴市场,汇控也未避开在发达市场的烦恼.美国次级抵押贷款的梦魇已经结束,但监管治理带来新的痛苦.第三季,汇控为可能和解美国洗钱调查追加了8亿美元拨备,并警告称罚金可能"远超"其准备的总共15亿美元.同时,该行因向英国客户不当销售支付保障保险,又花费了3.53亿美元的赔偿金.事情何时结束尚不可知.

若不计这些支出以及自身债务增值等会计因素,汇控在实现两大目标上已有进展,包括成本收入比低于52%与股权回报率超过12%.汇控自2010年底以来将员工减少了约10%,且可能进一步裁员.其商业银行与投行部门的第三季营收均有增长.坏账减少,证实了汇控从无担保借贷转向担保借贷的成效.

若没有这些一次性支出,汇控达成目标的概率还是很高的.然而投资者很可能在想,这类支出何时才能停止.鉴于监管整顿,罚款和赔偿支出也许还只是身为一家银行所需付出成本的一部分.而且,汇控支出了数亿美元来加强在美国的合规体系.这会构成一个拖累.

若那些风险成为现实,那么欧智华明年初评估情况进展时,汇控可能会也像竞争对手那样,削减财务目标.不过对投资者来说,即便回报令人失望,他们也似乎会认为,汇控在强化资产负债表后,理应得到股权成本下降的回报,从而更容易创造价值.汇控股价基于年底预估账面价值的市净率(股价净值比,市账率)只有1.1倍,这让欧智华暂且被放过一马.

背景资料:

-汇丰控股已计提11.5亿美元费用,来覆盖可能因美国反洗钱调查发生的罚款及用于在英国因产品误导出售而进行的赔付,这侵蚀了公司2012年第三季的获利.(完)