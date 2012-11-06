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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 13:48 BJT

〔台湾股市〕收高51.32点至近两周收盘高位,苹果供应商股价跳涨

路透台北11月6日电---台湾股市周二收涨0.7%,至近两周收盘高位,大立光电(3008.TW)等苹果(AAPL.O)供应商领涨.此前,大立光电公布月度营收创纪录.

加权股价指数.TWII收高51.32点,报7,236.68点,为10月25日以来最高收位.

大立光电飙升近5%,同行玉晶光(3406.TW)扬升4%,鸿海精密(2317.TW)上涨2.6%.

台湾证券交易所周一资料显示,外资及陆资在台股买超17.82亿台币,为连续第二天买超,但买超金额均不大;上日修正后买超10.67亿.[ID:nST0570947]

根据初步数据,大盘成交值.TV.TW.TTOV.TW为568.47亿台币,上日为527.62亿.(完)

--编译 许娜/王翔琼;审校 隋芬

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