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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 14:12 BJT

〔日本股市〕收盘下跌,日圆走强伤及出口类股

路透东京11月6日电---日股日经指数周二下跌,收在9,000点关口下方,因日圆走强打击出口类股,而投资者也避免在美国大选结果出炉之前大举建仓.

日经指数.N225收低0.4%报8,975.15点.东证股价指数.TOPX亦下滑0.4%至744.88点.(完)

--编译 徐文焰;审校 石冠兰

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