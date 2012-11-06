《美国政经分析》财政悬崖威胁迫近,但政坛和华尔街恐再次误读彼此

记者 Edward Krudy and David Lawder

路透11月6日电---美国总统大选的尘埃一待落定,就将即刻面对预算危机的威胁.与此同时,若美国政坛与华尔街彼此误读对方的观点,那么他们对于全球形势的分歧看法,可能会又一次给投资者带来麻烦与不安.

除非国会有所行动,否则总计6,000亿美元的增税和减支方案将在明年初自动生效为法律--这便是众所周知的"财政悬崖".如此大规模的变动有可能严重打击消费者和企业支出,导致美国经济重返衰退,并令金融市场陷入动荡.

不过,目前普遍的认知是,无论是华尔街的金融机构和投资者,还是国会的议员们,都不够认真看待彼此的行为.许多华府人士都认为国会可能什么都不做,而市场反应会相当正面.而华尔街的许多人士则认为财政悬崖问题需要加以应对,不管是用怎样的手段.如此一来,国会大船掉落悬崖且市场反应剧烈的可能性就增加了.

"市场对于财政悬崖问题过于乐观了."Potomac Research Group的首席政治分析师Greg Valliere说道.

自动触发财政悬崖生效成为法律的设计,是为了迫使国会议员解决巨额美国预算赤字.

华尔街银行、投资者和金融业游说团体逐渐形成一个共识,认为大选结束后国会将会达成一个短期协议,以避开财政悬崖的最糟状况.简而言之,他们相信国会将把问题再推后几个月.

"议员将必须做出某种短期延后举措,以换取更多时间来制定出解决财政悬崖的更大规模计划."金融业团体SIFMA的华盛顿办事处主管Ken Bentsen说道.

作为SIFMA的首席说客,Bentsen是华尔街金融业在华盛顿的耳目.他本人亦曾经是众议院议员,于1995至2003年间担任德克萨斯州的民主党众议员.

但华尔街和华盛顿在以往就有过多次错误判断彼此的记录,对于市场造成的影响都不怎么好.最臭名昭彰的经验之一就是在2008年9月,当时雷曼兄弟垮台还不到两周,众议院否决了一项7,000亿美元的金融救援计划,引发市场大跌.那次的市场震撼教育足以让议员得到教训,使得国会在数日之后匆忙通过了一项修改后的救援案.

一些人担心华盛顿和华尔街两方正在对彼此作出错误的假设.在华盛顿,茶党支持的共和党议员虽然预料会对市场造成冲击,但他们认为,只要能够改变政府的支出文化,这样的阵痛代价也是值得的.

尽管没有任何人在选前气氛下公开这么说,与国会有密切接触的游说人士称,持这样的看法的议员人数已经多到足以让众议院议长贝纳(John Boehner)头痛不已,状况就和2011年债务上限问题协商一样.

除此之外,有越来越多的民主党员及中间偏左人士认为,跌落悬崖可能是一个可行的策略选项,迫使排拒增税的共和党员接受此道.

这个理论很简单:这样就不需要有人投票支持恐将危及仕途的增税措施,而国会议员可以轻易的指责另一方是造成僵局的原因.

税率将回到2001年之前水准,也就是布什(布希)实行减税之前的水准,且1,090亿美元自动缩减支出的效应开始浮现,其中有半数是缩减军事支出,另外半数则是削减国内计划.

参议员Patty Murray为参议院预算委员会的民主党第二号人物,同时也是去年债务上限及缩减赤字协商的要角,她是最早表示愿意考虑原本被视为不可想像的策略的议员.

"若我们无法达成一个好的协议,也就是要富人公平负担的平衡方案,那我一定会将这个辩论延续至2013年,而不是在今年卡在一个让中产阶级家庭受苦的的长期协议,"Murray在7月时于布鲁金斯学会发表演说时表示.

Murray发言人表示,她对于此一议题的看法在那之后并没有改变.

其他民主党人士称,跌落悬崖虽然痛苦,但是总胜过单纯展延所有税率及延后缩减支出六个月或一年.他们称这会导致债信评等再次遭到评等机构调降.

"我们有这个施力工具,应该加以应用,"佛蒙特州民主党籍议员Peter Welch表示."过去我们拥有的时候,我们却龟缩了."

Welch称,在2010年奥巴马同意将布什时代减税计画延长两年时,民主党并未善用手中工具,且在2011年8月债务上限协商中未全力推动增税.

Welch同时说出许多民主党员及倾向自由派的政策分析人士心中想法,他们认为距离在1月跌落财政悬崖还有一些回旋空间,并且能够在新年初达成协议,以使经济免于受到严重伤害.

根据这样的思维逻辑,并非所有6,000亿美元的整体财政紧缩会在一夕之间发生,对于经济的拖累会随着时间过去而升高,有人形容就像是改成急滑坡,而不是致命的坠崖.

"对于经济而言,这不会像卡通角色Wile E. Coyote一样从悬崖直线跌落,"预算及政策优先中心(Center on Budget and Policy Priorities)首席经济学家Chad Stone表示.

**误读信号?**

但如果议员们认为如果选择坠入财政悬崖,能被市场顺利消化的话,他们可能要大吃一惊了.

"如果华府方面这样认为,我想他们完全错了,"波士顿Ameriprise Financial的首席投资策略师David Joy表示.他协助监管的资产规模达6,550亿美元.

Joy的看法是乐观的.他预计年底前会达成短期协议.他说他已增加了与公司驻华盛顿代表的接触,目前每周至少交流一次,有时甚至数次.

"从华盛顿方面的消息看,我感觉他们正开始意识到这是个严重问题,将会从1月起对经济构成不必要的伤害,"Joy表示.

"一般而言,任期将满的国会一般不会再有大动作,也很可能不应再有大的举动,因此我认为,顶多期望他们起到过渡衔接的作用,"他表示.

政界两派都有重要人物发声,反对跌落财政悬崖的做法.

班森表示,国会休会期间,他与很多议员进行了交谈,包括民主党参议员Mark Warner和共和党参议员Saxby Chambliss,两人都是预算问题的两党"六人小组"成员.班森称,他们在10月美国证券行业和金融市场协会(SIFMA)的年会上表示,国会将会解决这个问题.

目前,投资者相信他们的说法.

富豪投资大亨Ken Fisher深信能够达成协议.他表示,如果今年稍晚市场出现恐慌或短期下跌,应当视为买入的良机.6月时他在华盛顿,此后曾与三位国会助理进行过交流.他认为,财政悬崖会被推到很久以后,甚至可能到2014年中期选举之后.在他看来,这根本不是一个问题.

"与以前曾经担忧过的猪流感和千年虫问题相比,我认为财政悬崖成为事实的可能性不会更高,"Fisher称."我认为这个问题是一个看多的理由,因为对于一个错误因素的担忧,永远都是利多因素,"他说.

然而,除了2008年那场灾难之外,许多投资者对去年8月那场旷日持久的债务上限谈判也记忆犹新.去年的僵局导致美国股市下跌,也是标准普尔下调美国债信评级的部份原因.

在形势变得更加明朗之前,Joy建议投资者削减股票等高风险投资的仓位.他表示,如果触发财政悬崖,评级较低的高收益债券可能会遭受重创.

Valliere指出,这一届国会正是去年造成债务上限谈判僵局,并引发美国评级下调的同一帮人,去年圣诞节前他们差点未就短期延长工资税优惠达成一致.投资者最好不要轻信这次情况会不一样.

"我认为,市场并没有关注谈判可能在12月完全破局的可能性,"Valliere表示.(完)