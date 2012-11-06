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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 14:36 BJT

修正:〔韩国股市〕对绩优股押注提振韩股收升逾1%,现代汽车大涨4.3%

(更正:标题应为"提振韩股"非"提振韩国")

路透首尔11月6日电---韩国股市周二收升,投资者未受美国大选即将有结果的影响,对国内的绩优股押注.

现代汽车(005380.KS)和起亚汽车(000270.KS)分别上涨4.3%和1.6%,周一两公司股价暴跌近7%.

韩国综合股价指数.KS11收高1.05%至1,928.17点.(完)

--编译 李春喜;审校 田建华

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