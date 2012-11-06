《汇市简讯》欧元处于劣势,但出现一些买兴

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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0612GMT
* 欧元兑美元在1.2750之前买兴良好
* 停止单在1.2740下方
* 卖单在1.2800上方,亚洲高点限于1.2803
* 日本人士挂出大量欧元兑日圆卖单,汇价已从102.72跌至102.28
* 102.00下方有大型停止单.
* 欧元兑英镑在跌破0.8000时出现买单.(完)
--编译 隋芬;审校 戴素萍
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路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。