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市场报道 | 2012年 11月 6日 星期二 14:35 BJT

《汇市简讯》欧元处于劣势,但出现一些买兴

0612GMT

* 欧元兑美元在1.2750之前买兴良好

* 停止单在1.2740下方

* 卖单在1.2800上方,亚洲高点限于1.2803

* 日本人士挂出大量欧元兑日圆卖单,汇价已从102.72跌至102.28

* 102.00下方有大型停止单.

* 欧元兑英镑在跌破0.8000时出现买单.(完)

--编译 隋芬;审校 戴素萍

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