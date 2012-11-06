《交易视点》中国经济改善趋势进一步确立,债券收益率下行动力不足--中金

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海11月6日电---中国大型投行--中金公司发布中国利率策略周报预计，经济改善的趋势将进一步确立，而通胀仍将维持在低位，因此债券短期内收益率下行的动力不足。
不过中期来看去产能和去杠杆仍是制约经济持续复苏的两大因素，且广交会数据显示出口环境并没有好转，所以一旦PMI库存开始持续上升并超过订单指标时，债券收益率又会重新进入下行通道。
**PMI确定的回升和不确定的回升力度**
10月份中采PMI反季节性回升并重新进入扩张区间，进一步印证了经济短周期复苏的特征，但市场对其解读过于乐观，我们认为短期内经济的反弹没有悬念，但反弹的力度和持续的时间却存在不确定性。
经济短期反弹的动力来自于补库存，而不是总需求的回升。本轮PMI的回升很可能类似于今年一季度，持续的时间不超过六个月，回升的高点不超过53。
首先，10月生产指标回升的力度超过新订单，使得产成品库存再次回升至48以上，显示今年的去库存并没有伴随着去产能，需求的回升很容易导致生产的全面回升，最终导致库存的重新升高并抑制经济的继续扩张，而过去PMI的持续回升都是在产成品库存长期保持在低位的情形下出现的。
其次，外需订单回升力度较弱且仍处于收缩区间，如果不能保持在50以上，那么仅靠内需很难将总订单提升至54以上。
第三，积压订单大幅下降，意味着新订单回升力度不够，企业目前的生产已经开始消耗过去的订单，增加了产成品库存迅速回升的风险。10月非制造业PMI经营活动指数尽管也大幅反弹，但绝对水平仍然低于7、8 月，而且新订单和收费价格都是下降的，显示第三产业也存在供过于求的问题，利润率呈现下降的趋势。
**企业财务风险继续增大**
近期在宏观指标改善的同时，微观层面企业的盈利状况似乎也有好转的迹象。9月份工业企业整体的利润增速由负转正，并且净利润率也出现回升。
利润率的回升得益于两个方面：一是工业品价格企稳回升使得毛利率提高；二是降息和债券发行导致企业的财务费用同比增速开始下降。不过值得注意的是，今年以来工业企业的利润增速和净利润率都有季末冲高的现象，未来利润增速有再次回落的可能。
从上市公司层面来看，资本回报率在三季度继续下滑，年化回报率大约在6.4%左右，并且已连续四个季度低于7%，即使在08年金融危机时也仅持续了两个季度。而另一方面，企业的债务融资成本仍处于历史高位，贷款加权利率继续高于资本回报率，但企业并没有相应收缩债务，杠杆率不降反升。
企业被动加杠杆导致财务风险在继续增大，尽管去库存力度加大使得企业经营活动现金流在三季度有所改善，但是投资和债务本息支出仍保持在高位，导致整体现金流仍然为负，货币资金净减少，与债务的比值进一步下降。
此外，企业的应收账款占资产的比例持续上升，显示企业之间“三角债”的问题在不断深化，所以单一企业的违约风险会更容易造成系统风险的扩散。
**互换与现券的负息差缩小**
尽管上周五公布的美国非农就业数据好于市场预期，但美元指数却反而继续走强，推动大宗商品价格继续下跌，对国内债市形成支撑。
下半月随着资金面的进一步改善，我们预计债券收益率会出现小幅回落。维持中短期利率下降、长期利率窄幅震荡的判断，相比于现券收益率走势，我们认为互换利率和现券收益率之间的负息差缩小更为确定。
建议投资者可以继续保持买入现券并支付互换固定利率的组合头寸，而在互换利率头寸上，支付Shibor互换利率较支付回购互换利率更具有吸引力，因为随着年底市场对跨年度资金需求的上升，Shibor和Repo互换利率的利差会随着基准利差的扩大而持续扩大，建议投资者可以保持两者的基差扩大交易头寸。(完)
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--整理 边竞; 审校 林高丽
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