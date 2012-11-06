〔欧股业绩〕汉诺威再保险第三季净利增长63%,优于市场预期

路透法兰克福11月6日电---全球第三大再保险商--汉诺威再保险(HNRGn.DE)第三季净利增长63%,至2.655亿欧元(3.39亿美元),优于预期,得益于投资收益飙升且重大损失赔偿不多.

路透所访银行和券商的预估均值显示,汉诺威再保险的季度获利料为2.13亿欧元.德国保险商Talanx(TLXGn.DE)持有该公司的多数股权.

汉诺威再保险表示,预计今年净利将超过8亿欧元,2013年也将大致在这个水平.

该公司并称,判断美国飓风桑迪带来的损失赔偿规模还为时过早.(完)