《SAFT专栏》欧洲可能需要一个弱势的欧元

(本文作者为路透专栏撰稿人,以下内容仅代表其个人观点)

撰稿 James Saft 编译 王洋/蔡美珍

路透11月6日电---当全世界都在屏息凝神地关注美国大选之际,欧元区内部仍在奔忙于经济难题.

这一次,问题的重点倒不在于希腊、西班牙抑或是其它国家身上,而是一个基础性的弱点,它将令本已棘手的结构性问题更为复杂化.近期的银行信贷数据显示,传统意义上的衰退加深,银行和借款人均竭力避免信贷.对欧洲经济而言,银行信贷仍是极重要的数据.

当下的形势需要欧洲央行出台压低欧元的措施,而外界广泛预计其本周四的会议会按兵不动.唯一的好消息或许是,在已知晓上述道理的市场上,欧元汇价走跌,从而稍稍改善了竞争力和外部需求态势.

上周公布的数据显示,欧元区制造业连续第16个月萎缩,但真正令人恐慌的是上周公布的欧洲央行对银行贷款专员进行的一项调查.相较于第二季,7-8月贷款条件趋紧15%,银行收取的利率更高,要求的抵押更多,对于风险较高的贷款态度尤其严格.

尽管银行多把放贷意愿低下归咎于暗淡的前景,但资本金的昂贵成本也是令形势进一步恶化的原因.鲜有人愿意向银行注资,而监管机构却提高了资本金规定.这么做或许是明智的,不过结果确实带来了信贷大紧缩.展望以后,银行家们也表示,从当下一直到年底,情况都将差不多.

事情还并非仅是如此,企业自身借款意愿也不高,新增投资的预期利润下滑,在可能会维持数年的衰退期中动作谨慎.另一些对中小企业进行的调查显示,它们发现获取贷款越来越难,其中18%的受访企业声称获取融资是面临的主要问题.

相较于去年同期,欧元区今年9月对民间部门的贷款下滑1.3%,而当月对企业贷款较前月则萎缩2.6%.

**需要欧洲央行起而行**

若说这些数字极为糟糕,一点也不为过.欧元区经济高度依赖银行贷款,但银行体系既无意愿也没什么能力提供融资.

即使融资成本低廉且充沛,企业也没什么动机进行融资.

欧洲央行总裁德拉吉7月底时承诺将竭尽所能支撑欧元,大大化解了欧元解体的风险,但现实情况是,他所作的还不足以改善基本状况.德拉吉的承诺实际上支撑了欧元汇率大涨,而这是欧元区经济最不想见到的情况.即使欧元近日有所走贬,但与7月低点相比,欧元兑美元EUR=仍升值了大约6.5%.如果欧元进一步下跌,将是各界所乐见的,但欧洲央行可能不太愿意以口头方式压低欧元,担心自己显得软弱及过于顺从.

欧洲央行的问题在于,它为了支撑欧元已经冒了极大风险,却可能为了等待解决经济恶化的制度性对策而浪费太多时间.这个星期希腊将针对撙节措施进行两个重要表决,而很显然的,希腊需要更多额外时间、资金和减债.在此同时,欧洲央行遭到外界质疑,对于西班牙银行业者申请贷款所提出的担保品,央行执行规定的严谨程度究竟如何.这种种情况或许让欧洲央行更不容易觉得可以放心祭出新措施以支持经济成长.

在这场危机之中,欧洲央行多数时间的错误都是态度过度保守,忙着对抗通货膨胀的幻像,而让结构性问题及债务问题在欧元区经济引发通缩压力,并蔓延至全球.而美国联邦储备理事会(FED,美联储)和日本央行最近几个月扩大或延长买债计划的现实,也确确实实让欧洲央行在汇率方面的工作更加吃力.

如果欧洲央行利用星期四记者会的机会,详细说明执行买债新计划的时机和作法,尽管这会压低欧元区国家融资成本,却可能会出现欧元反而走高的反效果.

拉动实质利率下跌,改善货币政策传导效果,或许都还不够.欧洲央行必须在这场全球货币战争里加强己方的火力.(完)