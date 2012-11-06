〔日本股市〕日经指数收低至9,000点下方,美国大选前成交缩量(更新版)

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* 美元/日圆午后跌至80日圆下方

* 由于投资者在观望,成交量较低

路透东京11月6日电---日本股市日经指数周二下跌,收在9,000点关口下方,因日圆走强打击汽车制造商等出口类股,而投资者也避免在美国大选结果出炉之前大举建仓.

欧元/美元周二走软至两个月低位附近,围绕希腊议会就新撙节方案投票的不确定性令欧元前景蒙阴.希腊需要通过该方案,才能确保获得国际援助.[ID:nSB2086833]

日经指数.N225收低0.4%报8,975.15点.东证股价指数.TOPX亦下滑0.4%至744.88点.

成交量小幅下滑至15.3亿股,上周日均成交量为18亿股.