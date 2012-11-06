〔日本股市〕日经指数收低至9,000点下方,美国大选前成交缩量(更新版)

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
(新增更多细节)
* 美元/日圆午后跌至80日圆下方
* 由于投资者在观望,成交量较低
路透东京11月6日电---日本股市日经指数周二下跌,收在9,000点关口下方,因日圆走强打击汽车制造商等出口类股,而投资者也避免在美国大选结果出炉之前大举建仓.
欧元/美元周二走软至两个月低位附近,围绕希腊议会就新撙节方案投票的不确定性令欧元前景蒙阴.希腊需要通过该方案,才能确保获得国际援助.[ID:nSB2086833]
日经指数.N225收低0.4%报8,975.15点.东证股价指数.TOPX亦下滑0.4%至744.88点.
成交量小幅下滑至15.3亿股,上周日均成交量为18亿股.
交易商称,在选情胶着的美国总统大选前,投资者亦处于观望状态.
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。