〔中国股市〕沪综指收盘小跌,投资者犹豫徘徊令大盘走势胶着

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透上海11月6日电---中国股市沪综指周二收盘下跌.分析师指出,本周重要事件较多,不确定性上升,令市场观望气氛更趋上升,大盘在2,100点附近震荡,盘中房地产股及水泥建材板块走势较弱.
沪综指.SSEC收报2,105.999点,跌8.028点,或0.38%.上海A股今日成交537亿元人民币,上日为531亿元.
"这周总体上都会观望一下,不确定因素太多,"长江证券分析师宋中庆指出,上午因房地产及建材股走弱,大盘一度下挫逾1%,但午后大盘仍能收回部分失地,看来盘中维稳预期仍较强.
本周即将相继迎来周二的美国总统大选、周四中共十八大会议召开,以及周五公布10月份宏观经济数据.有分析师指出,美国大选结果揭晓后,将会影响明日海外股市,或会传导至A股市场.
中国国务院参事夏斌昨强调,国内房地产调控方向绝不会变,不要再幻想房地产市场来个大反弹,这让搏房地产股反弹的投资者较失望.上证地产类指数.SSEP收跌0.76%,保利地产(600048.SS)跌1.28%,收报11.60元.
沪深300指数.CSI300收低0.42%,报2,292.206点.沪深300指数11月合约CIFX2尾盘报2,293.4点,跌0.56%,成交量为544,255手.(完)
--发稿 林琦; 审校 杨淑祯
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