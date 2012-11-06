〔欧股业绩〕宝马汽车第三季获利优于市场预期,得益于中国需求旺盛

路透法兰克福11月6日电---全球最大的高档汽车生产商宝马汽车(BMWG.DE)周二宣布,第三季基础获利高于预期,并重申预估今年税前获利将创下纪录新高.

宝马第三季未计利息、税项、折旧及摊销之利润(EBITDA)劲升13.8%,至20.0亿欧元(25.6亿美元),高于路透调查中分析师预计的17.2亿欧元,这要归功于中国的旺盛需求.中国是宝马汽车的最大市场.

宝马获利高于预期,得益于营收超出市场预估10亿欧元以上.不过执行长Norbert Reithofer警告环境条件恶化,这个因素或许可以解释利润率受到挤压.

"与其他同业一样,我们已经开始感受到阻力,"Reithofer在新闻稿中表示.

为满足中国和美国需求飙升,导致工厂全力运转,因此德国高级车制造商一度被认为不会像其他欧洲汽车厂商一样受到危机冲击,但现在已开始出现警讯.

戴姆勒(DAIGn.DE)旗下的奔驰/平治/宾士(Mercedes-Benz)豪华车事业部门预警称,较今年获利将比预估目标短少近8亿欧元,且延迟在2013年营业利润达至10%的计划.

相比之下,目前为止宝马一直受益于产品阵容较更新型和多元化,以及中国业务快速增长.

宝马的核心Automobiles业务息税前利润率(EBIT)下滑至9.6%,低于上年同期的11.9%和预期的9.9%.(完)