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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 15:06 BJT

〔新兴汇市〕澳洲央行利率决定支撑新兴亚币,但美国大选令谨慎情绪弥漫

路透新加坡11月6日电---多数新兴亚币周二小幅走升,此前澳洲央行在全球经济形势有所改善的背景下维持指标利率不变.不过市场交投清淡,因在美国大选结果出炉前投资者十分谨慎.

台币TWD=TP领涨地区货币,受助于出口商的结算需求.韩元和马币(林吉特)MYR=MY稍稍转升,追随澳元AUD=D4的升势.

澳洲央行周二宣布维持利率在3.25%不变,并称国内通胀略高于预期,加上全球经济改善,意味着当前货币政策适宜.[ID:nSB2086545]

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