〔新兴汇市〕澳洲央行利率决定支撑新兴亚币,但美国大选令谨慎情绪弥漫

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透新加坡11月6日电---多数新兴亚币周二小幅走升,此前澳洲央行在全球经济形势有所改善的背景下维持指标利率不变.不过市场交投清淡,因在美国大选结果出炉前投资者十分谨慎.
台币TWD=TP领涨地区货币,受助于出口商的结算需求.韩元和马币(林吉特)MYR=MY稍稍转升,追随澳元AUD=D4的升势.
澳洲央行周二宣布维持利率在3.25%不变,并称国内通胀略高于预期,加上全球经济改善,意味着当前货币政策适宜.[ID:nSB2086545]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。