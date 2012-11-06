〔全球贵金属〕11月5日SPDR黄金持仓减0.29%,iShares白银持仓升0.27%

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透11月6日电---全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量较上周五下降0.29%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期上升0.27%.
以下为两支ETF的持仓量及变化情况:
名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%
SPDR 42,837,443.0 11月5日 42,963,411.1 11月2日 -125,968.1 -0.29%
iShares 320,546,726.7 11月5日 319,675,305.3 11月2日 871,421.4 0.27%
浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)
浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)
--编译 王兴亚;审校 张若琪
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现货铂金............XPT= 现货钯金.............XPD=
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路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。