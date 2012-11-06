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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 15:20 BJT

〔全球贵金属〕11月5日SPDR黄金持仓减0.29%,iShares白银持仓升0.27%

路透11月6日电---全球最大黄金上市交易基金(ETF)--SPDR Gold Trust(GLD)周一的黄金持仓量较上周五下降0.29%,全球最大的白银ETF--iShares Silver Trust(SLV)的白银持仓量同期上升0.27%.

以下为两支ETF的持仓量及变化情况:

名称 持仓量(盎司) 日期 持仓量(盎司) 日期 变动 增减%

SPDR 42,837,443.0 11月5日 42,963,411.1 11月2日 -125,968.1 -0.29%

iShares 320,546,726.7 11月5日 319,675,305.3 11月2日 871,421.4 0.27%

浏览在纽约和其它交易所上市的ETF黄金持仓详细数据,请点击(www.exchangetradedgold.com/)

浏览ETF白银持仓量的详细内容,请点击:(link.reuters.com/wux96h)(完)

--编译 王兴亚;审校 张若琪

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