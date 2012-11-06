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债券 | 2012年 11月 6日 星期二 15:21 BJT

〔欧元债市〕德债开盘持稳,投资者等待美国大选结果

路透伦敦11月6日电---德国公债周二开盘持稳,美国选情胶着,且希腊议会将就撙节举措进行表决,在此之前投资者不愿大幅押注.

美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周一前往关键的摇摆州拉票,做最后一博.两人支持率极其接近,这些州将决定谁能入主白宫.[ID:nSB2085473]因此美国货币和财政政策有变动的风险,这令投资者退而观望.

12月德债期货FGBLc1下跌2个跳动点至142.11,前一日曾上涨.

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