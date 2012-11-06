〔欧元债市〕德债开盘持稳,投资者等待美国大选结果

欧元债市：德国和美国短期公债利差接近17年最阔
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透伦敦11月6日电---德国公债周二开盘持稳,美国选情胶着,且希腊议会将就撙节举措进行表决,在此之前投资者不愿大幅押注.
美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周一前往关键的摇摆州拉票,做最后一博.两人支持率极其接近,这些州将决定谁能入主白宫.[ID:nSB2085473]因此美国货币和财政政策有变动的风险,这令投资者退而观望.
12月德债期货FGBLc1下跌2个跳动点至142.11,前一日曾上涨.
路透伦敦2月22日 - 德国和美国短期公债之间的利差周三处在近17年最阔，因德国公债收益率下跌至纪录低点，而美国公债收益率则在加息信号的辅助下走升。
路透2月22日 - 汤森路透旗下基点引述消息人士报导，紫光集团有限 公司的三年期离岸贷款筹得7.01亿美元资金，比其最初的寻贷金额3亿美 元高出逾一倍。 中国银行、瑞士信贷和渣打银行担任牵头行兼簿记行，中国邮政储蓄 银行、南洋商业银行为牵头行。其它九家银行按不同层级参贷。 贷款利率较伦敦银行间拆放款利率(Libor)加码220个基点，承贷最多 者将获得263.33个基点的综合收益，130个基点的费用。 贷款额度分配细节如下： 牵头行兼簿记行 美元(百万) 中国银行 80 瑞士信贷 50 渣打银行 30 牵头行 美元(百万) 中国邮政储蓄银行 80 南洋商业银行 75 主办行行 美元(百万) 中国民生银行(香港) 64 兴业银行(香港) 64 中信银行(国际)
* 招标品种：国开行1/7/20年增发债 * 期限及招标金额：1年：60亿元；7年：40亿元；20年：20亿元 * 招标时间：2月23日(周四)14:30-15:30 * 受访人数：10位(银行、券商) * 预测区间：3.10%-3.20%；4.05%-4.15%；4.24%-4.30% * 预测均值：3.15%；4.08%；4.26% 路透上海2月22日 - 中国国家开发银行 周四将招标增发一、七和20年三期固 息债。路透调查显示，有关资管业务监管新规的消息昨日重创现券，但今日意外地出现戏剧 性逆转，市场情绪亦迅速回暖，预计明日新债需求较为乐观，三个品种收益率预测均值分别 为3.15%、4.08%和4.26%。 “今天这走势完全没想到啊，昨天因为资管（新规）的消息盘后（现券）猛砸，今天没 有征兆地大逆转，现在还有点懵，”上海一银行交易员称。 中国资管行业近年来在快速扩张的同时亦积聚重重风险。据路透获得的文件显示，中国 央行有意在去杠杆及防风险思路下，统一监管资管行业，强化资管