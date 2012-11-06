《汇市简讯》欧洲开盘:澳洲央行维持利率不变搅动市况

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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* 澳元/美元升0.6%,澳元/新西兰元升0.4%,美元/日圆及欧元/日圆分别降0.3%,欧元/美元持平
* 澳洲央行维持利率不变挤压澳元空头,降息预期降温
* 1.0450前有澳元/美元卖单,上方挂有停止单,61.8%费波纳奇回档技术位为1.0443
* 亚洲股市迟滞不前,因美国大选引发谨慎情绪且希腊风险升高
* 将公布的数据包括欧洲PMI,英国工业生产,欧元区PPI等,但关注点仍为美国大选.(完)
--编译 石冠兰; 审校 隋芬
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路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。