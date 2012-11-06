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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 15:34 BJT

《汇市简讯》欧洲开盘:澳洲央行维持利率不变搅动市况

0710GMT

* 澳元/美元升0.6%,澳元/新西兰元升0.4%,美元/日圆及欧元/日圆分别降0.3%,欧元/美元持平

* 澳洲央行维持利率不变挤压澳元空头,降息预期降温

* 1.0450前有澳元/美元卖单,上方挂有停止单,61.8%费波纳奇回档技术位为1.0443

* 亚洲股市迟滞不前,因美国大选引发谨慎情绪且希腊风险升高

* 将公布的数据包括欧洲PMI,英国工业生产,欧元区PPI等,但关注点仍为美国大选.(完)

--编译 石冠兰; 审校 隋芬

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