《中国新债》招行拟近期发行230亿元次级债,期限为10年和15年--消息

标题新闻：意大利1月消费者物价调和指数(HICP)修正后同比涨1.0%，创2013年8月以来最大涨幅
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路透北京11月6日电---两位消息人士周二向路透表示,中国招商银行股份有限公司(600036.SS)(3968.HK)拟于近期发行230亿元人民币次级债,期限为5+5年和10+5年.
了解情况的消息人士称,是次发行的联席主承销商包括中金公司、瑞银和法国巴黎银行,"预计11月应该可以发行."
消息人士并指出,招行该期债务获AA+级信用评级,发行人主体评级则为AAA.
招行3月份时曾公告称,计划在2012年底前发行230亿元人民币次级债券,用于替换2013年9月到期的相同规模次级债.
招行是以资产计中国第六大银行,该行今年前三季度实现净利润347.9亿元,同比增长22.55%.截至今年9月末,该行资本充足率和核心资本充足率分别为11.26%和8.86%,较年初分别下降0.02个百分点和上升0.12个百分点.
招商银行A股周二收报10.38元,跌0.38%.过去一个月累计上涨2.56%.(完)
--发稿 尹嫄婷; 审校 屈桂娟
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