《全球重要经济事件一览表》--11月6日-11月13日

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
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11月6日(二)
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(至11月8日).
卢布尔雅那--斯洛文尼亚央行理事会会议.
渥太华--加拿大财长费海提出席议会银行、贸易和商业委员会会议(2030).
华盛顿--美国能源资料协会(EIA)公布短期能源展望.
11月7日(三)
伦敦--英国央行货币政策委员会会议(至11月8日).
斯德哥尔摩--瑞典央行公布10月24日执委会货币政策会议记录.
惠灵顿--新西兰央行公布金融稳定报告.
11月8日(四)
法兰克福--欧洲央行管委会会议,随后将公布利率决议并召开新闻发布会.
加拿大蒙特利尔--加拿大央行总裁卡尼在加拿大蒙特利尔俱乐部讲话(1810).
印度古尔冈--世界经济论坛印度峰会(最后一日).
伦敦--英国央行召开货币政策委员会(最后一日).
挪威特隆赫姆--挪威央行总裁奥尔森在挪威科技大学讲话(0915).
华盛顿--彼得森国际经济研究所就欧元区、中国和英国半年度经济展望举行午餐讨论会(1730).
11月9日(五)
密苏里州圣路易斯--圣路易斯联邦储备银行总裁布拉德在华盛顿大学举办的第九届企业金融年会上讲话,主题为美国经济和货币政策(0100).
维也纳--石油输出国组织(OPEC)公布石油市场月报.
悉尼--澳洲央行公布货币政策声明(0030).
11月11日(日)
布鲁塞尔--欧洲经济暨财政事务理事会(预算)会议.
11月12日(一)
布鲁塞尔--欧元集团会议.
东京--日本央行总裁白川方明在共同社主办的研讨会上讲话(0230).
巴黎--国际能源署(IEA)发布2012年全球能源展望报告.
11月13日(二)
日内瓦--世界贸易组织(WTO)贸易政策检讨机构(TPRB)冰岛会议(至11月15日).
里斯本--葡萄牙央行公布秋季经济报告.
奥斯陆--挪威央行副总裁Jan F. Qvigstad发表讲话.
巴黎--国际能源署(IEA)公布11月石油市场报告.
注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--编译 王兴亚;审校 李春喜
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