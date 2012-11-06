〔表格〕外资在韩国股市卖超23亿韩元

更新版 1-香港社会：前特首曾荫权因公职人员行为失当罪被判囚20个月
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透首尔11月6日电---韩国证券交易所周二公布,截至0720GMT,外资当日在韩国股市.KS11卖超23亿韩元.
以下为三大类投资人单日买卖超记录(单位为10亿韩元,负值代表卖超):
日期 外资 机构投资人 散户
-------------------------------------------------
11月 6日 -2.3 172.0 -164.9
11月 5日 -52.8 -11.2 72.0
11月 2日 141.0 401.7 -197.1
11月 1日 208.8 -381.8 162.3
10月31日 -40.3 214.5 -165.7
10月30日 103.2 27.7 -134.3
10月29日 -131.4 240.8 -121.5
10月26日 -165.9 9.4 160.6
10月25日 -3.1 -74.1 67.5
10月24日 -319.2 175.9 114.2
10月23日 -54.7 -148.5 206.5
10月22日 -71.1 -66.0 132.2
10月19日 -220.0 211.5 14.0
10月18日 53.5 215.5 -249.6
10月17日 24.8 127.2 -152.1
-------------------------------------------------
本月以来 294.8 180.7 -127.7
-------------------------------------------------
今年以来 14,699.3 2,207.9 -11,204.9
------------------------------------------------- (完)
--编译 李春喜;审校 艾茂林
日本股市[.TCN] 香港股市[.HKCN] 中国股市[.SSCN]
澳洲股市[.AXCN] 台湾股市[.TWCN] 韩国股市[.KSCN]
东南亚股市[.SOCN]
路透香港2月22日 - 香港法院周三就前行政长官曾荫权的一项公职人员行为失当罪作出判决，其被判囚20个月；至于此前未能达成裁决的＂行政长官接受利益罪＂则将会稍后重审。
路透上海2月22日 - 近两个月来，中国证监会密集出台一些监管新政，旨在防范资本市场风险，加强市场监管力度，优化资本市场资源配置功能。其中影响最大的是上周五刚宣布的上市公司再融资新政。
路透台北2月22日 - 台湾彰化银行总经理施建安周三称，为提升该行资本适足率，将发行100亿台币次顺位金融债券，以利业务之拓展。目前已在进行询价，预估3月底前完成。