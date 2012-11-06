版本:
中国
亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 15:36 BJT

〔亚洲橡胶〕TOCOM期胶下滑,市场焦点均落在美国总统大选上

路透曼谷11月6日电---东京工业品交易所(TOCOM)期胶周二在清淡交投中微跌,受累于油价下挫,以及投资者在美国总统大选结果出炉前规避风险资产.

TOCOM指标4月期胶JRUc6结算价跌0.6日圆,报每公斤246.6日圆.

但上海期交所交投最活跃的5月期胶合约SNRK3涨55元人民币,收报每吨23,810元.交易员称,期胶受到小型参与者的投机性买盘支撑.

更多 亚洲

热门文章

编辑推荐

文章推荐