〔金属期市〕伦敦期铜脱离两个月低点,但美国大选不确定性抑制升势

路透上海11月6日电---伦敦期铜价格周二走升,脱离昨日触及的两个月低点.不过美国总统大选前夕的不确定性抑制投资者风险意愿,令涨势受限.

整个金融市场的谨慎情绪都十分明显,油市、金市和亚股持稳,交易员静候选情胶着的美国总统选举结果出炉.

"铜价在连跌两日后今日反弹,因昨日低位提供支撑,近期有信号表明美国和中国经济在好转,"长城期货分析师Li Rong称.