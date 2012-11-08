《中共十八大特写》科技园里的喜与忧,中国调结构的缩影

路透北京11月8日电---中国经济增速放缓的下一步是踏入衰退,还是结构升级?代表着创新力量的北京中关村科技园企业,让人看到结构转型的一点希望--他们大部分仍保持着20%甚至更高的年收入增长率,且今年的订单不降反增.

经济增长的"转方式,调结构",是中国新一届国家领导人上任后的一个艰难任务.而这一转型,要靠的是体制改革和体制创新,以激发出新的经济活力.国家主席胡锦涛周四在"十八大"开幕式上的报告提到,要全面深化经济体制改革,加快改革财税体制,深化金融体制改革;同时还必须积极稳妥推进政治体制改革.

相较五年前的十七大,本次十八大的一大特色是"改革"被提到了目标层面,即"全面建成小康社会和全面深化改革开放的目标".

上海证券宏观分析师胡月晓指出,未来政府会着力于市场化改革和经济结构调整,"不会有总需求扩张的激励政策了".

有人将科技创新的方向视为第三次工业革命,而中关村科技园正是典型缩影.只是,第三次工业革命很可能是半个世纪的历程.如何让萌芽健康生长而不是被扼杀,在其初期尤为重要.

虽然全球经济形势波动,但对中关村企业的影响不大.2011年,中关村企业总收入1.96万亿元人民币,约占全国高新区的七分之一,同比增长23.2%,对北京市经济增长的贡献率为24%.

但这个经济转型的小苗,在带来希望的同时,也面临着来自市场准入、法律环境和人力成本等方面的严峻挑战,亟待政府部门加大破除垄断的改革力度.

**喜与忧**

记者在中关村采访时,北京和伦敦奥运会的官方数字图像服务商--北京水晶石数字科技副总经理刘剑表示,该公司今年业务增速也有60%,"现在越来越多企业开始重视可视化交流互动,改善线下客户体验.大量订单来源于此."

此外,路透记者与三家企业聊天,其中有两位就主动提到上市计划.这些以高端技术人才为核心的中关村企业,都在努力把技术专利转化为生产力,是中国创造的前端探索.截至目前,上市公司总数达到224家,其中境内145家,境外79家,62家企业在境内创业板上市,初步形成了创业板中的"中关村板块".

以生物发酵为核心技术的北京嘉博文生物科技公司计划一两年内在香港上市,但其希望大力发展的厨余垃圾回收利用成有机肥的计划,却缺乏相应的垃圾分类法律支持.

花旗集团中国高级经济学家丁爽表示,改革的方向、步骤、措施都不缺,主要还是看能不能推行下去.提高资源利用效率,这个资源包括自然资源、资金资源和人力资源.这就需要价格体制改革、金融体制改革等一系列改革的配合.

北京国智恒电力管理科技公司总裁助理王定娟提到,该公司拥有国际领先的智能超高压输电线路动态增容技术,且已在华东电网上试运行三年,是国内唯一一家有运行经验的动态增容公司.该技术可将输电效率最大化,但推广之路却漫漫无望.

"国家电网更热衷于新建线路,而不是提高效率."她苦笑着说,"和这种大国企做生意蛮难的,不管你技术多好,都是弱势群体."

而另一家致力于食品安全追朔的公司则表示,依靠技术优势,订单依然不成问题.但也感受到大环境带来的影响--运营成本上升很快.特别是员工工资,同比增长了50%.

"送快递的小伙子一个月都要四五千了,你公司里的前台每个月还拿两千块,她心里怎么会平衡?"该公司高管表示.

当前,中国的出口红利、外贸红利、成本红利、人口红利等都在逐渐弱化.人民日报海外版稍早发文表示,中国正处于一个向制度红利过渡的关键时期,如果破除垄断,推进市场化进程,便可释放出巨大的制度红利.这样才能填平旧红利消失之后形成的洼地.

丁爽称,人口红利的释放不会很艰难,但制度红利要实现的难度很大.要实现制度红利,首先就是要减少国企垄断,让更多民间资本能够公平获得资源,提高投资效率.按照现在渐进改革的步伐,一两年难见成效.

除了资源垄断,行政垄断也是掣肘.中关村科技园区管委会副主任杨建华表示,中关村的行政监管很宽泛,企业可以自由发展."有一家在创业板上市的企业,邀请我去敲钟(上市仪式).但是这家企业我从来没有听说过."

不过,他表示,这种经验并不容易被复制.目前中关村所形成的适宜企业发展的环境是多方面因素共同作用形成的,"我问过很多地方的科技园(管委会),你们园里有你们不认识的企业吗?他们都是摇头."

"不可否认,这些现象很令人欣喜.但他们(这些科技企业)能在多大程度上支撑中国经济呢?"兴业银行首席宏观经济学家鲁政委说.(完)